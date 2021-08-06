Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира 2021 года

Лучшими аэропортами мира в 2021 году по версии британского консалтинговой компании Skytrax стали Хамад в столице Катара Дохе, Ханеда в столице Японии Токио и Чанги в Сингапуре. Они заняли соответственно первое, второе и третье места.

Skytrax составила рейтинг на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые должны были оценить 500 аэропортов по всему миру, передает avianews.com.

При определении лучших аэропортов учитывалась как инфраструктура, наличие очередей, сервис, так и отношение персонала к пассажирам.

Опрос проводился в период с августа 2020 года по июль 2021 года.

Топ-10 лучших аэропортов мира по версии Skytrax выглядит так:

Хамад в Дохе, Катар

Ханеда в Токио, Япония

Чанги в Сингапуре

Инчхон в Сеуле, Южная Корея

Нарита в Токио, Япония

Мюнхен, Германия

Цюрих, Швейцария

Хитроу в Лондоне, Великобритания

Кансай в Осаке, Япония

Гонконг

В топ-100 лучших аэропортов не вошел ни один украинский аэропорт.