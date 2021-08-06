"Расчетный центр" Нацбанка отказался от банковской лицензии

Собрание акционеров ПАО "Расчетный центр" 30 июля утвердило завершение выполнения плана по переходу юрлица от работы в качестве банка к небанковскому финучреждению.

В частности, акционеры утвердили отчет председателя правления ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" о завершении выполнения Плана прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица, передает FinClub.

Соответствующие изменения были внесены в устав ПАО, из которого убрали все упоминания слова "банк".

На протяжении последних месяцев "Расчетный центр" рассчитывался с кредиторами по требованиям, возникшим в связи с осуществлением банковской деятельности, закрывал текущие и корреспондентские счета и тому подобное.

Фактическое прекращение осуществления банковской деятельности состоялось 30 июня, когда закрылся последний операционный день банка. Уже 1 июля банк подал заявку в НБУ на закрытие корсчета – его закрыли 2 июля.

По итогам первого полугодия банк "Расчетный центр" получил убыток в 1,1 млн грн.

С 1 июля учреждение работает только как небанковское финансовое учреждение, осуществляющее профессиональную клиринговую деятельность на рынках капитала – клиринговую деятельность по определению обязательств и клиринговую деятельность центрального контрагента по сделкам с ценными бумагами. Соответствующую лицензию "Расчетному центру" выдала НКЦБФР.

Несмотря на завершение исполнения плана прекращения деятельности, "Расчетный центр" имеет банковскую лицензию до соответствующего решения НБУ об ее отзыве. О таком решении НБУ еще не сообщал.

После отзыва у него лицензии в Украине останется 72 банка.

Как сообщалось, внеочередное собрание акционеров "Расчетного центра" 3 февраля увердило план отказа от банковской лицензии без прекращения юрлица. Уже 19 февраля этот план согласовал Национальный банк.

Предпосылкой для принятия этого решения стало принятие 19 июня 2020 года закона об упрощении привлечения инвестиций, которым клиринговая деятельность отделена от банковской деятельности, начиная с 1 июля 2021 года.

Национальный банк Украины владеет 83,55 акций "Расчетного центра", Кабмин – 6,42%, Минфин – 3,22%. Среди других миноритариев – Ринат Ахметов (2,78%).