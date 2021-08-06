Транзит российского газа через Украину сократился с начала года на 14%

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-июле 2021 года составил 25,62 млрд кубометров, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (29,82 млрд кубометров).

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает Интерфакс-Украина.

В том числе в январе транзит составил 3,86 млрд кубометров (124,6 млн кубометров в сутки), в феврале – 2,91 млрд кубометров (103,8 млн кубометров в сутки), в марте – 3,69 млрд кубометров (119,2 млн кубометров в сутки), в апреле – 3,72 млрд кубометров (123,9 млн кубометров в сутки), в мае – 3,86 млрд кубометров (124,5 млн кубометров в сутки), в июне – 3,72 млрд кубометров (124,1 млн кубометров в сутки), в июле – 3,85 млрд кубометров (124,2 млн кубометров в сутки).

По данным пресс-службы ОГТСУ, в частности, в западном направлении транзитом поставлено 23,3 млрд кубометров газа (Словакия – 15,8 млрд кубометров, Венгрия – 5,3 млрд кубометров, Польша – 2,2 млрд кубометров), в южном – 2,3 млрд кубометров (Молдова – 1,9 млрд кубометров, Румыния – 0,4 млрд кубометров).

В ОГТСУ отмечают, что в июле "Газпром" использовал все ранее забронированные мощности, но не проявил интерес к дополнительным транзитным мощностям, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, а также низких объемах в европейских хранилищах и плановую остановку маршрутов "Ямал-Европа" и "Северный поток-1".

По данным операторов сухопутных продолжений газопровода "Северный поток-1" в Германии – OPAL и NEL –за 10 дней ремонта страны ЕС недополучили более 1,6 млрд кубометров газа, еще 0,32 млрд кубометров – из-за ремонта "Ямал-Европа".

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе, чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину.

"Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности – менее 13%, у других операторов – в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA ("Газпром") – 14%, другие операторы – 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы в основном является искусственным и не является первопричиной роста цен. Кстати, до начала отопительного сезона не так уж много времени", – отметил он.

По мнению главы ОГТСУ, такими действиями российская компания преследует две цели – экономическую и политическую: повышение цены на газ и ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же, такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока-2", – подчеркнул Макогон.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2021 года ОГТСУ осуществил транзит почти 22 млрд кубометров газа.