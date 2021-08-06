Apple начнет сканировать фотографии в iPhone без ведома пользователей

Компания Apple объявила, что в следующих обновлениях iOS и iPadOS будет добавлена система поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США.

Об этом сообщает ВВС.

Прежде чем изображение будет сохранено на фотографиях iCloud, технология будет искать совпадения с уже известными CSAM.

Apple заявила, что в случае обнаружения совпадения рецензент-человек оценит пользователя и сообщит о нем в правоохранительные органы.

Однако существуют опасения по поводу конфиденциальности, что технология может быть расширена для сканирования телефонов на предмет запрещенного контента или даже политической речи.

Эксперты опасаются, что эта технология может быть использована авторитарными правительствами для слежки за своими гражданами.

Apple заявила, что в новых версиях iOS и iPadOS, которые должны быть выпущены позже в этом году, будут "новые приложения криптографии, которые помогут ограничить распространение CSAM в интернете, обеспечивая при этом конфиденциальность пользователей".

Система работает путем сравнения изображений с базой данных известных изображений сексуального насилия над детьми, собранных Национальным центром США по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC) и другими организациями по безопасности детей.

Эти изображения преобразуются в "хэши", цифровые коды, которые могут быть "сопоставлены" с изображением на устройстве Apple.

Apple заявляет, что технология также будет улавливать отредактированные, но похожие версии оригинальных изображений.

"Прежде чем изображение будет сохранено в фотографиях iCloud, для этого изображения на устройстве выполняется процесс сопоставления с известными хэшами CSAM", - говорится в сообщении Apple.

Компания утверждала, что система обладает "чрезвычайно высоким уровнем точности и обеспечивает менее одного шанса из одного триллиона в год неверно пометить данную учетную запись".

Apple заявляет, что будет вручную просматривать каждый отчет, чтобы подтвердить наличие совпадения. Затем может предпринять шаги для отключения учетной записи пользователя и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Компания заявляет, что новая технология предлагает "значительные" преимущества в области конфиденциальности по сравнению с существующими методами, поскольку Apple узнает о фотографиях пользователей только в том случае, если у них есть коллекция известных CSAM в их учетной записи "Фотографии iCloud".

Однако некоторые эксперты по вопросам конфиденциальности высказали опасения.

"Независимо от того, каковы долгосрочные планы Apple, они послали очень четкий сигнал. По их (очень влиятельному) мнению, безопасно создавать системы, которые сканируют телефоны пользователей на предмет запрещенного контента", - сказал исследователь безопасности в Университете Джона Хопкинса Мэтью Грин.

"Окажутся ли они правы или неправы в этом вопросе, вряд ли имеет значение. Это разрушит плотину - правительства потребуют этого от всех", - добавил он.