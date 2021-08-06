Нацбанк ужесточит требования к участникам Ядерного страхового пула

Национальный банк Украины совместно с представителями ядерной отрасли во исполнение задач Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года готов инициировать изменения в закон "О гражданской ответственности за ядерный ущерб и ее финансовое обеспечение" с целью повышения требований к финансовым показателям, качеству активов и финансовому обеспечению обязательств страховщиков-членов Ядерного страхового пула (ЯСП).

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Поскольку теперь Национальный банк осуществляет надзор за страховым рынком, на прошлой неделе состоялась встреча руководителей департаментов Национального банка с новоназначенным генеральным директором объединения "Ядерный страховой пул" Дмитрием Расшиваловим. Во время первой ознакомительной встречи специалисты НБУ и страховщики пришли к согласию о необходимости согласования национального законодательства с международным законодательством о ядерной ответственности и Конвенции о ядерной ответственности, которая подкреплена положениями Венской конвенции", - сказано в сообщении.

Эти документы обязывают каждую из договаривающихся сторон предоставить копии своих законодательных и нормативных актов, касающихся ядерной ответственности, генеральному директору МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Участники встречи отметили, что принятие специального законодательства о ядерной ответственность является лучшим вариантом для государства, даже если его конституционная система допускает непосредственное применение договора (Конвенции), положения которого имеют исполнительную силу.

Отмечается, что главное требование к ядерному страхованию и к "ядерному страховому пулу со стороны" НБУ – финансовая надежность и платежеспособность страховщиков-членов пула, качество страхования, прозрачность работы.

Стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии между НБУ и "ядерным страховым пулом". Это будет способствовать безопасности государства и населения страны, интересам ядерной отрасли и международному законодательству о ядерной ответственности.

НБУ ожидает от дирекции Пула воплощение в его деятельность современных принципов системы управления, что должно дать возможность привлечь мощных и финансово надежных членов со страхового рынка Украины и повысить привлекательность пула для входящего перестрахования рисков иностранных пулов-партнеров ЯСП.

На выполнение задачи Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года НБУ вместе с представителями ядерной отрасли готов инициировать проработку изменений в закон Украины "О гражданской ответственности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении". Цель этих изменений – повышение требований относительно финансовых показателей, качества активов и финансового обеспечения обязательств страховщиков-членов ЯСП.