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Минздрав ликвидирует комиссии по установлению инвалидности за два года

Минздрав ликвидирует комиссии по установлению инвалидности за два года

Министерство здравоохранения Украины на протяжении ближайших двух лет намерено ликвидировать структуру медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), ее заменит Национальное агентство контроля качества медицинской помощи.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, передает Интерфакс-Украина.

"Среди основных принципов реформирования системы медико-социальной экспертизы – на протяжении ближайших двух лет мы ликвидируем структуру МСЭК; изменим принцип установления утраты трудоспособности благодаря автоматизированному подходу с внедрением Международной классификации функций (МКФ) и с реабилитационным планом, созданным мультидисциплинарной командой, которая будет работать с пациентом не с момента выписки из больницы, а с момента госпитализации", – сказала Микичак.

"Через два года также планируется создание Национального агентства, которое будет отвечать за контроль качества медицинской помощи и мониторинг того, как это происходит (обучение медработников, конфликтные ситуации)", – добавила она.

По словам замминистра, внедрение МКФ в Украине позволит изменить походы к установлению утраты трудоспособности, в частности, процесс будет проходить автоматизировано без влияния комиссий, которые иногда абсолютно субъективно устанавливают инвалидность. Так, ступень утраты трудоспособности будет определяться по набору кодов, которые будет вносить мультидисциплинарная команда в соответствующее программное обеспечение.

Для полноценного внедрения МКФ необходимо провести обучение врачей, в частности врачей первички, а также расширить Программу медгарантий по направлению реабилитации.

По словам замминистра, изменения будут внедряться постепенно.

Микичак отметила, что реформирование системы проводится в рамках реализации закона о реабилитации и Национальной стратегии безбарьерности.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
медицина (615) МОЗ (1441)


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Це Радуцький буде проводити реформу системи призначення пенсій по інвалідності? Корумповане по самі вуха, бидло? Адже саме він крав і краде, раніше під прикриттям Степанова а тепер Ляшка. Смішніше тільки призначення Ващук міністром оборони.
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06.08.2021 20:39 Відповісти
А заодно і інвалідів.
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06.08.2021 21:21 Відповісти

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