Южно-Украинская АЭС подключила энергоблок №3 после ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция в 08:02 пятницы подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта.

Об этом говорится в сообщении АЭС.

"6 августа в 08:02 после завершения текущего ремонта, в процессе которого была осуществлена гидроочистка теплообменного оборудования, энергоблок №3 подключен к энергосети", - сказано в сообщении

Отмечается, что 6 августа на атомной станции в работе находятся первый, второй и третий энергоблоки. Их оборудование работает в заданном режиме.

Радиационное состояние на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска АЭС. На 6 августа 2021 года он составляет 0,09 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.