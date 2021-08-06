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В аэропорту "Киев" открыли пункт вакцинации против коронавируса

В аэропорту

6 августа 2021 года в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны) начал работу пункт вакцинации против COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что, согласно последним изменениям в "карантинном" постановлении правительства №1236 от 9 декабря 2020 года, пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами, либо в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.
  • справка 063/о ("Карта профилактических прививок") о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19.

Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт" Киев " (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063/о.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. 

График работы пункта на ближайшее время:

С 6 по 8 августа - 17:00-22:00.

Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно.

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Джерело:  Минздрав
аеропорт (1161) вакцина (889) Київ (4678)


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