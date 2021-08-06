Госпредприятия получили в прошлом году 51 миллиард убытков, – вице-премьер

Правительство упорядочит систему управления государственной собственностью, которая сейчас является неэффективной, так как по итогам 2020 года от деятельности госкомпаний получено 51,3 млрд грн убытка.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко во время совещания по вопросам эффективности управления государственными предприятиями и внедрения принципов корпоративного управления ОЭСР, передает пресс-служба Минэкономики.

"На сегодня в Украине насчитывается более 3 тыс. государственных компаний, из которых 44% не работают вовсе. По итогам деятельности в прошлом году государственные компании получили 51,3 млрд грн убытка. Убыточно сработали 463 предприятия, а неэффективными признаны 1530 предприятий. Это свидетельствует о наличии серьезных и системных проблем в управлении госсобственностью, которые нужно немедленно решать", – сообщил Любченко.

Он отметил, что такая же негативная тенденция продолжается и в первом квартале 2021 года – субъекты управления управляют объектами государственной собственности недолжным образом. Как следствие, в первом квартале 2021 года управление признано негативным у 34 субъектов.

"Минэкономики совместно с субъектами управления с целью оптимизации государственного сектора экономики обновили Триаж – группирование объектов государственной собственности. Главный принцип – в государственной собственности должны остаться лишь те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций", – отметил Любченко.

По словам вице-премьера, далее Минэкономики вместе с Фондом государственного имущества и другими субъектами управления планируют работать над перечнями Триажа для достижения оптимальной структуры государственной собственности.