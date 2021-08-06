Кулеба прокомментировал соглашение о китайских кредитах на инфраструктурные проекты

Подписание Украиной соглашения с Китаем о сотрудничестве в отрасли строительства инфраструктуры не означает разворота Украины в сторону КНР.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, отвечая на вопросы журналистов во время визита в США, передает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, привело финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят США и Украину.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", – добавил Кулеба.

Как сообщалось, 25 июня агентство Associated Press со ссылкой на источники писало, что Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян. После этого Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что фактически неделю назад, 30 июня, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами. Соглашение в том числе предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

После этого 13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого глава КНР отметил важность президентского проекта "Большое строительство" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.