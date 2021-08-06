Добыча газа в Украине продолжает падать

Добыча природного газа в Украине в январе-июле 2021 года сократилась на 4% – до 11,9 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе государственная "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 5,2% – с 8,4 млрд до 7,9 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты отраслевого издания ExPro.

ПАО "Укрнафта" за указанный период сократила добычу природного газа на 6,3% – с 680 млн до 637 млн ​​куб м.

В свою очередь частные компании по итогам 7 месяцев года смогли стабилизировать добычу газа на уровне 2,8 млрд кубометров, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

В итоге в июле Украина добыла 1,66 млн кубометров природного газа, на 3% меньше, чем в прошлом году (1,72 млрд). Хотя "Укргаздобыча" добыла 1,14 млрд куб. м газа, на 4,7% меньше, чем в июле прошлого года.

ПАО "Укрнафта" в июле удалось стабилизировать добычу на уровне 94,7 млн кубометров, что соответствует значению прошлого года.

В то же время частные компании показали незначительный рост добычи (1,3%) – с 419 млн куб. м в июле 2020 года до 425 млн куб. м в июле 2021 года.

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.