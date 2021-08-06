Власти Франции спрогнозировали "исторически низкий" объем производства вина

Ожидается, что в 2021 году производство французского вина снизится на 24-30% и будет на "исторически низком" уровне. В этом году уровень производства должен составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство сельского хозяйства Франции, передает Европейская правда.

Среди трудностей, которые испытали виноградари в этом году, - весенние заморозки в апреле. В то время почти все винодельческие территории в той или иной степени пострадали от низких температур. Бургундия, долина Роны и центр были наиболее пораженными районами, особенно пострадали древнейшие сорта винограда, такие как Шардоне, в отличие от поздних сортов, таких как Уни Блан.

Влажная и прохладная погода в июле также повлияет на падение производства. В центре, на юго-западе, в Провансе и в долине Роны цветение винограда происходило во влажных или прохладных климатических условиях, что вызывало, в частности, опадение цветов или молодых ягод.

Эта погода в сочетании с сильным ростом сорняков также способствовала появлению таких болезней, как пероноспороз и мучнистая роса. Первое - одно из основных заболеваний: оно вызывает деформацию побегов, усиков и гроздей или преждевременное опадение листьев. Особенно поражены болезнями виноградники в Шампани, Эльзасе, Божоле, долине Луары, Шаранты и юго-запада.

Кроме того, в средиземноморских винодельческих районах продолжается засуха и ,если она продолжится, это также может уменьшить производство.