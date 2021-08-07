Экс-менеджеров "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" приговорили к тюремному заключению

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего заместителя руководителя ПАО "Харьковоблэнерго" и директора КП "Харьковводоканал" в злоупотреблении служебным положением с целью получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что они вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом, в нарушение требований действующего законодательства заключили трехсторонний договор переуступки права требования, в результате чего интересам предприятий был причинен ущерб на сумму свыше 18 млн грн.

Коллегия антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"По приговору суда бывшим руководителям "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканала" назначено наказание в виде 5 и 4 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех и двух лет, со штрафом 17 тыс.грн", – говорится в сообщении.

65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29,8% акций до последнего времени владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным. Но в конце февраля владельцем этого пакета стала кипрская компания Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского.