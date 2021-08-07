"Медицинские закупки Украины" сэкономили 457 миллионов на тендерах в ProZorro

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сэкономило 457 млн грн на торгах лекарств через электронную систему ProZorro за семь месяцев 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на 5 августа МЗУ заключило договоры на централизованную закупку 105 номенклатурных наименований товаров на 716 млн грн за счет 2021 года. Еще по 103 позициям уже проведены аукционы и продолжается контрактирование. В то же время тендеры по остальным 394 позициям еще продолжаются.

"По результатам уже проведенных аукционов в Prozorro общая сумма предложений победителей составила 1,5 млрд грн. Ориентировочная сумма экономии средств налогоплательщиков на всех проведенных торгах составляет 457 млн грн или 24% от ожидаемой стоимости в 1,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Победители аукционов – международные и украинские производители фармпродукции, а также поставщики.

"Мы наблюдаем высокую заинтересованность в процедурах и конкурентную рыночную борьбу, в результате чего обеспечивается снижение цен. Это стало возможным благодаря профессиональной работе специалистов команды ГП "МЗУ", качественной подготовке к тендерам, а также эффективному сотрудничеству с партнерами", – добавили в Минздраве.