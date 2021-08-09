Тюремные сроки уже получили 14 коррупционеров, – глава НАБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже вынес 11 приговоров с реальным сроком лишения свободы в отношении 14 человек, которые вступили в силу.

Об этом на брифинге заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает пресс-служба Бюро.

"Среди осужденных: 4 судьи, 4 руководителя предприятий 2 чиновника прокуратуры, 2 других лица, 2 руководителя местных органов самоуправления. Впервые по делам о топкорупции решению суда конфисковано более 9 млн грн", – уточнил Сытник.

Он добавил, что экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за первое полугодие 2021 года оценивается в 1,85 млрд грн – почти столько же, сколько за весь прошлый год. Речь идет о более 1 млрд грн, которые были возмещены государственным предприятиям добровольно и в результате исковой работы, имуществе и денежных средствах на сумму более 9 млн грн, которые конфискованы в доход государства по решению суда, а также 730,9 млн грн, хищение которых удалось предотвратить.