БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
362 0

Нацбанк выдал "Индустриалбанку" кредит рефинансирования на 140 миллионов

Нацбанк выдал

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам состоявшегося 6 августа тендера по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней предоставил АКБ "Индустриалбанк" кредит рефинансирования на сумму 140 млн грн под 9% годовых.

Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 61 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,39 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и один аукцион на срок от года до трех лет на сумму 5 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующие аукционы по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до трех лет состоятся 13 августа.

Автор: 

банки (6954) кредит (3280) НБУ (9267) рефінансування (361)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 