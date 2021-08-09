Нацбанк выдал "Индустриалбанку" кредит рефинансирования на 140 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам состоявшегося 6 августа тендера по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней предоставил АКБ "Индустриалбанк" кредит рефинансирования на сумму 140 млн грн под 9% годовых.

Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 61 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,39 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и один аукцион на срок от года до трех лет на сумму 5 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующие аукционы по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до трех лет состоятся 13 августа.