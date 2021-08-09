Великобритания ввела новые санкции против Беларуси

Великобритания ввела пакет новых торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на "подрыв демократии и нарушение прав человека режимом Лукашенко".

Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает Укринформ.

В пакет санкций входят:

меры по предотвращению полетов и приземлений белорусских авиаперевозчиков над Великобританией и запрет на оказание технической помощи флоту самолетов президента Лукашенко.

торговые санкции в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, перехвата и мониторинга товаров и технологий; санкции в отношении товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение доступа режима к товарам, которые могут допустить внутренние репрессии против белорусского населения.

финансовые санкции, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

Этот пакет также будет включать запрет на предоставление страхования и перестрахования государственным органам Беларуси, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему усилению существующего эмбарго на поставки оружия.

Эти меры являются дополнительным шагом в осуществлении давления на режим Лукашенко.

Согласно заявлению, Великобритания продолжает призывать к немедленному освобождению Протасевича, Сапеги и других политических заключенных, которые содержатся в Беларуси.

Как сообщалось, год назад, 9 августа 2020 года, в Беларуси прошли президентские выборы. С тех пор в стране не утихают массовые протесты против фальсификации результатов выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власть жестоко подавляет выступления, против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.