Украина экспортировала 94% предельного объема подсолнечного масла

Украина по состоянию на 1 августа 2020/2021 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспортировала 5,07 млн тонн подсолнечного масла, что составляет 94,3% предельного объема, согласованного Минэкономики и ассоциацией "Укролияпром".

Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным 19 апреля текущего года между Минэкономики и ассоциацией "Укроиляпром", в приложении к нему определены предельные объемы экспорта масла подсолнечного в 2020/2021 МГ в объеме 5,38 млн тонн", - сказано в сообщении.

Таким образом, осталось экспортировать в августе текущего маркетингового года 306 тыс. тонн.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 1,02 млн тонн (+18,9% по сравнению с 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, его производство - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн.

Согласно данным Минсельхоза США, Украина в текущем маркетинговом году останется основным мировым экспортером подсолнечного масла, при этом мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10,2% - до 21,15 млн тонн.