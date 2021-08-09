На Новолипецком металлургическом комбинате в России произошло два взрыва

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК, Российская Федерация) сдетонировал кислородно-распределительный пункт

Об этом сообщил информированный источник, передает Интерфакс-Украина.

"Взрыв раздался на кислородно-распределительном распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - сказал он.

"9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство", - сообщил официальный представитель компании.

Работа кислородно-распределительного пункта приостановлена.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области подтвердили, что на комбинате произошел пожар.

"В 9:59 утром в понедельник поступила информация о возгорании кровли на площади 40 квадратных метров на комбинате. В 10:40 пожар был локализован. Причины пожара устанавливаются", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Евгений Володин.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

Позже стало известно о еще одном взрыве на территории Новолипецкого металлургического комбината.

"Повторный взрыв на кислородно-распределительной станции предприятия. Люди отведены на безопасное расстояние", - сказал источник.

За взрывом последовало усиление пожара. Повреждены объекты озеленения и ограждения.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.