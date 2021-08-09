Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана поступлений в бюджет

По результатам июля Государственной таможенной службой обеспечено перечисление таможенных и других платежей в государственный бюджет в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, свыше планового показателя обеспечено 1,3 млрд грн.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев, передает пресс-служба ведомства.

При этом план поступлений на июль 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии письмом Министерства финансов Украины – еще на 3 млрд грн, то есть в сумме – на 4,3 млрд грн, отметил чиновник.

Фактические поступления в июле 2021 году по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в целом выросли на 26%, или на 8 млрд грн.

В долларах США поступления в июле текущего года составили $1,4 млрд, что на 26% или, на $0,2 млрд, больше поступлений в июле 2020 года ($1,1 млрд). Вследствие снижения среднего валютного курса в июле этого года, по сравнению с июлем 2020 года, условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.

Как подчеркнул заместитель председателя Гостаможслужбы, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей и ввозной и вывозной таможенной пошлины, и акциза и НДС, и других обязательных платежей.

В частности, по результатам анализа экономических показателей налогооблагаемого импорта, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, наблюдаются следующие изменения:

увеличение весовых объемов налогооблагаемого импорта на 0,7% (с 5,3 млн тонн до 5,4 млн тонн);

увеличение объемов налогооблагаемого импорта товаров в долларах США на 29%, или на $1,25 млрд (с $4,23 млрд до $5,48 млрд);

налоговая нагрузка на единицу веса налогооблагаемого импорта увеличилась на 24% (с 0,22 $/кг до 0,27 $/кг).

Основные бюджетоформирующие товары в июле 2021 года:

нефтепродукты (7,3 млрд грн)

легковые автомобили (4,9 млрд грн)

газы нефтяные (1,6 млрд грн)

уголь каменный (1 млрд грн)

По результатам проведенного анализа прослеживается уменьшение объемов ввоза некоторых товаров, что уменьшило положительную динамику показателей ввозной пошлины:

мониторы и проекторы (193 млн грн)

электрогенераторные установки (29 млн грн)

паровые турбины (0,8 млн грн)

абрикосы, вишни (107 млн грн)

центрифуги (133 млн грн)

Вместе с тем существует ряд объективных факторов, которые приводят к уменьшению поступлений таможенных платежей в бюджет: