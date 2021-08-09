Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана поступлений в бюджет
По результатам июля Государственной таможенной службой обеспечено перечисление таможенных и других платежей в государственный бюджет в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, свыше планового показателя обеспечено 1,3 млрд грн.
Об этом заявил заместитель председателя Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев, передает пресс-служба ведомства.
При этом план поступлений на июль 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии письмом Министерства финансов Украины – еще на 3 млрд грн, то есть в сумме – на 4,3 млрд грн, отметил чиновник.
Фактические поступления в июле 2021 году по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в целом выросли на 26%, или на 8 млрд грн.
В долларах США поступления в июле текущего года составили $1,4 млрд, что на 26% или, на $0,2 млрд, больше поступлений в июле 2020 года ($1,1 млрд). Вследствие снижения среднего валютного курса в июле этого года, по сравнению с июлем 2020 года, условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.
Как подчеркнул заместитель председателя Гостаможслужбы, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей и ввозной и вывозной таможенной пошлины, и акциза и НДС, и других обязательных платежей.
В частности, по результатам анализа экономических показателей налогооблагаемого импорта, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, наблюдаются следующие изменения:
- увеличение весовых объемов налогооблагаемого импорта на 0,7% (с 5,3 млн тонн до 5,4 млн тонн);
- увеличение объемов налогооблагаемого импорта товаров в долларах США на 29%, или на $1,25 млрд (с $4,23 млрд до $5,48 млрд);
- налоговая нагрузка на единицу веса налогооблагаемого импорта увеличилась на 24% (с 0,22 $/кг до 0,27 $/кг).
Основные бюджетоформирующие товары в июле 2021 года:
- нефтепродукты (7,3 млрд грн)
- легковые автомобили (4,9 млрд грн)
- газы нефтяные (1,6 млрд грн)
- уголь каменный (1 млрд грн)
По результатам проведенного анализа прослеживается уменьшение объемов ввоза некоторых товаров, что уменьшило положительную динамику показателей ввозной пошлины:
- мониторы и проекторы (193 млн грн)
- электрогенераторные установки (29 млн грн)
- паровые турбины (0,8 млн грн)
- абрикосы, вишни (107 млн грн)
- центрифуги (133 млн грн)
Вместе с тем существует ряд объективных факторов, которые приводят к уменьшению поступлений таможенных платежей в бюджет:
- несоответствие фактического обменного курса "прогнозному"
- установление дополнительных льгот на товары необходимых для преодоления COVID-19
- выполнение международных обязательств Украины в части очередного снижения ставок ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле, заключенных Украиной со странами ЕС, ЕАСТ, СНГ, Канадой, Македонией, Черногорией, Британией, Грузией, Израилем
- влияние ограничительных мер в торговле
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