КГГА утвердила инвестплан "Киевтеплоэнерго" на 522 миллиона

Киевская городская государственная администрация утвердила инвестиционный план коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на сумму 522,2 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 6 августа, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, инвестплан разработан на 12 месяцев и вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Согласно плану, 32,15% от общей суммы средств будет направлено на меры по снижению удельных потерь, а также потерь ресурсов; 4% – на обеспечение технологического учета ресурсов; 4,99% – на внедрение и развитие информационных технологий; 4,4% – на модернизацию и закупку транспорта специализированного назначения; 54,37% – другие меры, включая установку узлов коммерческого учета тепловой энергии.

В то же время в инвестплане не предусмотрены средства на меры по снижению сверхнормативных потерь в теплосетях и повышению экологической безопасности и охраны среды.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" кредит 140 млн евро на развитие тепловой инфраструктуры столицы.