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Новым главой "Укрзализныци" станет бывший топ-менеджер Ахметова (обновлено)

Новым главой

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика об освобождения его от выполнения обязанностей на этой должности.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании набсовета "Укрзализныци", которое состоялось на выходных 7-8 августа, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Юрик будет освобожден от исполнения обязанностей главы правления компании с даты назначения нового и.о. руководителя "Укрзализныци", после чего он продолжит выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить его заявление и принять соответствующее решение.

В сообщении отмечается, что наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров как акционера "Укрзализныци".

"В свете приведенного выше, наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше", – отмечается в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что министерство поддерживает предложенную набсоветом кандидатуру на должность и.о. главы правления "Укрзализныци".

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить нового и.о. председателя правления – Александра Камишина, который должен стать антикризисным менеджером", – написал Кубраков на своей странице в сети Facebook.

Он также сообщил, что при Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений.

"Работу штаба буду контролировать я лично", – подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки являются:

  • а) повышение тарифов на грузовые перевозки;
  • б) налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";
  • в) привлечение на украинский рынок международных инвесторов;
  • г) закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки – это то, чего мы ожидаем от нового главы "Укрзализныци", – отметил Кубраков.

Александр Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци". 

Автор: 

наглядова рада (558) призначення (1142) Укрзалізниця (4762) Кубраков Олександр (181)


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Топ коментарі
+22
Очередное ахметовское дерьмо.
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09.08.2021 17:42
+16
Охренеть! Лису в курятник! Да здравствует Вовка - борец с олигархатом!
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09.08.2021 18:59
+13
Не заважайте Ваві "боротися" з олігархами.
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09.08.2021 20:18
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Очередное ахметовское дерьмо.
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09.08.2021 17:42 Відповісти
Пускаючть щуку в річку...
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09.08.2021 17:46 Відповісти
Охренеть! Лису в курятник! Да здравствует Вовка - борец с олигархатом!
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09.08.2021 18:59 Відповісти
Ринат Ахметов застраховал все свои солнечные и электростанции, поэтому, когда звучит команда :"Ап!", он предпочитает,чтобы прыгали с забора на котором сидят не только подобные паразитирующие структуры,но еще и те, кто дал ему повод думать, что в случае непогашения страховки, такой страховкой будет выступать, целая структура под названием Укрзализниця.
Радуцкий, ты охринел. Ты,охринел, Радуцкий.
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09.08.2021 19:25 Відповісти
Ахметов продолжит возить грузы по льготному тарифу, что вскрыла предыдущая команда и за что поплатилась.
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09.08.2021 19:58 Відповісти
Не заважайте Ваві "боротися" з олігархами.
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09.08.2021 20:18 Відповісти
Много граждан Украины считает главными врагами Украины, кроме РФ, олигархов, но руководство страны ставит на должность главы стратегического предприятия шестерку олигарха, при этом определяя свою основную задачу как деолигархизацию. Нонсенс. Такого поворота нет даже в фантастических мультфильмах
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09.08.2021 20:23 Відповісти
судя по происходящему главный враг Украины - это украинцы.
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10.08.2021 10:33 Відповісти
Подавляющее большинство граждан Украины,а не много граждан Украины считает главными врагами Украины, кроме РФ, олигархов.
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10.08.2021 11:38 Відповісти
Все верно. Только руководит страной "шестерка олигарха".
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10.08.2021 16:06 Відповісти
Бывших гэбэшников и менеджеров ахметова не бывает. Они все нынешние, просто для лохов они "экс"
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09.08.2021 21:05 Відповісти
Оце так Зе жорстко покарав олігарха ахметова. Віддав Укрзалізницю. Прям робін-гуд, наш найвеличніший блазень
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09.08.2021 21:14 Відповісти
Ну где же возять других людей? ,все профффессионалы только у Ахметова ,Фирташа или у Сороса.

Наряды есть только на велике будівництво, брать в руки лопату, нюхать асфальт і не скиглити, как говорил великий профессионал Азиров,а на Укрзалізницю, Нафтогаз, Енергоатом и другие "хлебные" места нарядов больше нет. У Ахметова,Фирташа,Сороса тоже друзья и родственники есть, а всем остальным Закон.

Как говорится кто на что учился,кому лопатой работать и кровь проливать,а кому быть слугой народа или чиновником и страну пользовать.
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09.08.2021 21:19 Відповісти
п..зда залізницє
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09.08.2021 21:20 Відповісти
борцун з олігархами
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09.08.2021 21:21 Відповісти
В рамках санкций против олигархов?
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09.08.2021 22:09 Відповісти
Ахметкін зацікавився залізницею? Чекаємо підвищення тарифів...
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09.08.2021 22:48 Відповісти
Самая передовая мысль сегодняшней власти отражена в п.а). П. б) упразднить за ненадобностю, в п.г) добавить паровозы (куда списывать уголь наглой рыжей морды) и всё будет О.К.!
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10.08.2021 07:26 Відповісти
Гинули за кріну патріоти,а "жирують" наперсточники та клоуни.
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10.08.2021 09:28 Відповісти
Державна компания не приватизированная управляется бандитами, когда прибыль разграбляется, а убытки вешаются на государственный бюджет.

Криклий уже ответил, где локомотивы, деньги украли, а локомотивов нет?
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10.08.2021 10:32 Відповісти
"бывший топ-менеджер Ахметова " ?
Ну хоть один умный будет!
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10.08.2021 10:34 Відповісти
Зватит тырить по случайным карманам. Ахметке тоже хоца.
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10.08.2021 11:14 Відповісти
Ахметов - Корнелиус Вандербильт.
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10.08.2021 12:36 Відповісти
олигархи отжали все у страны.
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10.08.2021 12:55 Відповісти
Лозунг "Всё будет Донбасс" пора переделать на - "Всё будет Ахмет"............
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10.08.2021 16:01 Відповісти
Что то у Голобородьки не очень борьба с огигархами получается
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10.08.2021 17:19 Відповісти

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