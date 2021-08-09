Новым главой "Укрзализныци" станет бывший топ-менеджер Ахметова (обновлено)

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика об освобождения его от выполнения обязанностей на этой должности.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании набсовета "Укрзализныци", которое состоялось на выходных 7-8 августа, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Юрик будет освобожден от исполнения обязанностей главы правления компании с даты назначения нового и.о. руководителя "Укрзализныци", после чего он продолжит выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить его заявление и принять соответствующее решение.

В сообщении отмечается, что наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров как акционера "Укрзализныци".

"В свете приведенного выше, наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше", – отмечается в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что министерство поддерживает предложенную набсоветом кандидатуру на должность и.о. главы правления "Укрзализныци".

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить нового и.о. председателя правления – Александра Камишина, который должен стать антикризисным менеджером", – написал Кубраков на своей странице в сети Facebook.

Он также сообщил, что при Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений.

"Работу штаба буду контролировать я лично", – подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки являются:

а) повышение тарифов на грузовые перевозки;

б) налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";

в) привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

г) закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки – это то, чего мы ожидаем от нового главы "Укрзализныци", – отметил Кубраков.

Александр Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".