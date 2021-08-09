Кабмин принял последний документ для запуска закона об "инвестнянях"

Кабинет министров Украины принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "инвестнянях". Отныне потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, на прошлом заседании правительство утвердило Порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, входящих в него.

Принятие этого постановления позволит осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями и контролировать предоставление государственной поддержки.

"Закон об "инвестнянях" начинает совершенно новый подход поддержки инвесторов. Минэкономики разработало целый ряд подзаконных актов для имплементации норм закона, чтобы процесс отбора инвестиционных проектов и предоставления государственной помощи происходил прозрачно и понятно. Уже видим активность бизнеса как отечественного, так и зарубежного. Причем общие объявленные инвестиции сейчас составляют более $1,3 млрд. Основные отрасли - агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", - отметила заместительница министра экономики Украины Ирина Новикова.

Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Украины; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта. Также возможно предоставление инвестору преимущественного права землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности, или предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) и тому подобное.