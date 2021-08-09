"Интертелеком" прекратит работу еще в 12 областях

Оператор CDMA-связи "Интертелеком" с 1 ноября 2021 года прекращает предоставление услуг в 12 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, оказание услуг прекратится в Винницкой, Житомирской, Киевской областях и городе Киев, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Телекоммуникационные услуги в полном объеме будут сохранены на территории города Одесса и Одесской области.

Также в компании обратили внимание, что изменение территории покрытия для абонентов, использующих услуги без привязки к местонахождению, не является основанием для расторжения договора обслуживания в одностороннем порядке со стороны оператора. В случае отсутствия возможности продолжить использование услуг в зоне операторского покрытия списание абонентской платы согласно установленным тарифам будет приостановлено. При желании продолжить использование услуг на территории доступного покрытия необходимо активировать номер в Личном кабинете.

Как сообщалось, компания "Интертелеком" с 1 сентября 2020 года прекратила предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях из-за невозможности оплатить в установленные сроки стоимость новой лицензии на использование технологии LTE.

В начале сентября "Интертелеком" выплатил КРРТ первую часть долга в 7,5 млн грн, после чего тот инициировал процедуру отзыва банкротства "Интертелекома".

В конце декабря компания "Интернациональные телекоммуникации" выплатила остальную задолженность КРРТ за обслуживание телеком-оборудования.