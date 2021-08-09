"Харьковгоргаз" проверил больше 500 километров газовых сетей с начала года

За первое полугодие текущего года было проведено комплексное приборное обследование (КПО) более 500 км газопроводов Харькова.

В ходе проведенного обследования было выявлено 245 утечек природного газа, как на надземных газопроводах, так и на газопроводах-вводах, из которых 11 утечек – на подземных распределительных газопроводах, сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

Во время КПО работники службы определяют местонахождение утечки, глубину залегания газовых сетей, проверяют целостность изоляционного покрытия и герметичность газопроводов.

Кроме того, специалистами службы контроля за производством проведено полное техническое обследование 400 км газопроводов, во время которого определено техническое состояние изоляционных покрытий, металла трубы при шурфовых обзорах и осуществлена коррозионная диагностика газопроводов.

"Обследование происходит с помощью высокоточных и высокочувствительных приборов, по результатам которых принимается решение о возможной дальнейшей эксплуатации газопроводов и включению их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения. Благодаря современному оборудованию значительно сокращается время поиска поврежденных сетей и точно определяются места утечек", – отмечают в компании.

Традиционно наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в летний период – до промерзания и после полного оттаивания почвы. Планируется, что к концу 2021 года специалисты службы КПО обследуют еще около 800 км газораспределительных сетей Харькова.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.