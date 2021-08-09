Телеканал "Интер" Фирташа получил 177 миллионов прибыли

ЧАО "Телеканал "Интер" в 2020 году увеличило чистую прибыль с 938 тыс. до 177,4 млн грн.

Об этом говорится в отчетности компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход от реализации продукции в прошедшем году увеличился на 15,3% - до 978,8 млн грн, валовая прибыль - в 4,9 раза до 288,9 млн грн.

В компании отметили, что в 2020 году среднеучетное количество штатных сотрудников предприятия увеличилось по сравнению с 2019 годом на два лица, или 0,6%.

Среднегодовая зарплата штатного сотрудника общества увеличилась с 357,5 тыс. грн в 2019 году до 373,8 тыс. грн в 2020 году (+4,6%).

Телеканал "Интер" входит в холдинг Inter Media Group, принадлежащий Дмитрию Фирташу. В холдинг также входят каналы "Интер+", "Enter-фильм", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Пиксель TV".