"Укрзализныця" с завтрашнего дня восстановит движение поездов в Авдеевку
АО "Укрзализныця" с 4 сентября восстанавливают обычный график поездов №136/135 Киев-Авдеевка, №825/826 Днепр-Авдеевка и пригородные поезда.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
В компании напомнили, что ограничения были введены 28 августа в результате обстрела, который велся с неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области.
В связи с этим до 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 – до станции Очеретино.
Джерело: "Укрзализныця"
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