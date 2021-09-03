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Новини
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220 тысяч семей на Полтавщине остались без постоянного поставщика газа, – "Нафтогаз"

220 тысяч семей на Полтавщине остались без постоянного поставщика газа, –

ООО "Полтавагаз сбыт", поставляющее ресурс 219 тысячам потребителей Полтавской области, с 1 сентября прекратило осуществлять эти поставки из-за невыполнения требований Кодекса газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины", которое выполняет обязанности поставщика "последней надежды" на рынке газа.

"Согласно правилам поставок природного газа, этих клиентов временно будет обслуживать поставщик последней надежды (ППН, ГПК "Нафтогаз Украины"). Для бесперебойного газоснабжения жители Полтавы и прилегающих районов должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику", – сказано в сообщении.

Как отмечается, это уже второй случай, когда клиенты "Полтавагаз Сбыта" остаются без рыночного поставщика. Так, с марта 2021 года клиенты этой компании уже получали газ от ППН, затем перешли к другому поставщику или вернулись к "Полтавагаз Сбыту".

"Для бесперебойного газоснабжения жители Полтавы и прилегающих районов должны избрать и подключиться к рыночному поставщику. На сегодня в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний", – отмечается в сообщении.

В свою очередь на сайте "Полтавагаз Сбыта" указано, что компания с 1 сентября прекращает поставлять газ населению по фиксированной цене 9,99 грн/куб. м в связи со значительным ростом рыночных цен на газ и отсутствием доступа к ресурсу природного газа местной добычи. В связи с этим бытовым потребителям с 1 сентября газ будет поставлять "поставщик последней надежды" – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В то же время клиентам поставщика предложено заключить месячный контракт по цене сентября 19,8 грн за кубометр.

Как сообщалось, "Газопоставляющая компания "Нафтогаза Украины" установила на сентябрь цену на газ для 500 тыс. потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки).  "поставщик последней надежды" обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика.

По данным госреестра, основателем ООО "Полтавагаз сбыт" является АО "Полтавагаз", а бенефициарами указаны Алексей Лелюк и Владимир Лелюк.

Автор: 

газ (7923) Нафтогаз (3309) Полтава (118) Полтавська область (126)


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Топ коментарі
+8
Головне що бариги немає
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03.09.2021 20:35
+8
На Полтавщині дії газових контор, які всі підпорядковані центру в Полтаві, носять яскраво виражений антиукраїнський характер. Там у мене є дача. Два роки назад (за нашої відсутності та повністю сплаченими навіть з переплатою коштами за газ) газовики перелізли через паркан і відрізали будинок від основної мережі. Причина "не укладено договір з новим поставщиком". Щоб укласти договір, як виявилось, маю надати 8 документів які ніякого відношення до поставки газу не мають. Наприклад, хочуть довідку про склад сімї та джерела прибутку (хто де працює, вчиться, яку пенсію отримує), також хочуть всі дані по реєстрації всього що в мене є. Довелось від газу відмовитись. 10 років вони отримували плату за газ і все їх влаштовувало, а тепер раптом виявилось що я отримував газ і сплачував за нього по лічильнику і за їх тарифами без будь яких пільг "незаконно". Сміх та й годі. Але "контрольний в голову" це щомісячні рахунки які вони надсилають "за трубу" від якої вони незаконно мене відєднали два роки назад і нараховують борг без надання будь яких послуг! До речі за "трубу" яку вони нахабно приватизували, попередній власник будинку сплатив власні кошти (проект, всі матеріали, робота з підєднання до мережі, прийомка робіт та введення в експлуатацію комісією). Тепер за все це "щастя" потрібно "на пустому місці" викласти декілька тисяч і чекати декілька місяців. Селяни кажуть "от при союзі було добре - газ був без проблєм"... В мене таке враження що комусь в ПолтаваГазі дуже потрібно щоб саме так казали і думали селяни в Полтавській області...
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04.09.2021 01:09
+7
Что за чёс? Много текста. Народ решили нагреть на деньги, зачем эта мура о "рыночных поставщиках", какой там рынок? Одни и те же барыги рулят по всей стране этим гозопостачанням, прикрываясь каким-то рынком
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04.09.2021 09:19
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Знущаються з народу бариги. Не наїдяться ніяк
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03.09.2021 19:41 Відповісти
Головне що бариги немає
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03.09.2021 20:35 Відповісти
На Полтавщині дії газових контор, які всі підпорядковані центру в Полтаві, носять яскраво виражений антиукраїнський характер. Там у мене є дача. Два роки назад (за нашої відсутності та повністю сплаченими навіть з переплатою коштами за газ) газовики перелізли через паркан і відрізали будинок від основної мережі. Причина "не укладено договір з новим поставщиком". Щоб укласти договір, як виявилось, маю надати 8 документів які ніякого відношення до поставки газу не мають. Наприклад, хочуть довідку про склад сімї та джерела прибутку (хто де працює, вчиться, яку пенсію отримує), також хочуть всі дані по реєстрації всього що в мене є. Довелось від газу відмовитись. 10 років вони отримували плату за газ і все їх влаштовувало, а тепер раптом виявилось що я отримував газ і сплачував за нього по лічильнику і за їх тарифами без будь яких пільг "незаконно". Сміх та й годі. Але "контрольний в голову" це щомісячні рахунки які вони надсилають "за трубу" від якої вони незаконно мене відєднали два роки назад і нараховують борг без надання будь яких послуг! До речі за "трубу" яку вони нахабно приватизували, попередній власник будинку сплатив власні кошти (проект, всі матеріали, робота з підєднання до мережі, прийомка робіт та введення в експлуатацію комісією). Тепер за все це "щастя" потрібно "на пустому місці" викласти декілька тисяч і чекати декілька місяців. Селяни кажуть "от при союзі було добре - газ був без проблєм"... В мене таке враження що комусь в ПолтаваГазі дуже потрібно щоб саме так казали і думали селяни в Полтавській області...
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04.09.2021 01:09 Відповісти
Ага... "лєндлорди двох гектарів".
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04.09.2021 10:22 Відповісти
? развн вопрос не в ворах торгующих газом ?
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06.09.2021 07:34 Відповісти
Саме так. Серед місцевих багато абсолютно гнилих людей яки готові красти. Цю дмкнську психологію показали натовпи яки в Нових Санжарах закидували камінням власних співгромадян. Для них авторітети не Київ, не Україна, а лише місцеві феодали.
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08.09.2021 09:48 Відповісти
Что за чёс? Много текста. Народ решили нагреть на деньги, зачем эта мура о "рыночных поставщиках", какой там рынок? Одни и те же барыги рулят по всей стране этим гозопостачанням, прикрываясь каким-то рынком
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04.09.2021 09:19 Відповісти
вчерась Витренко в прямом эфире звиздел, что цена для населения будет до 8 гривен, так шо усбагойтесь, фсьо будет в шоколаде
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04.09.2021 16:04 Відповісти
у всех физиков до апреля 7.99 годовой тариф по дефолту. вопросы, замечания?
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05.09.2021 21:30 Відповісти
Так ось як виглядає енергозбереження на Потавщині!
Треба прости відімкнути споживачів від газу!)
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04.09.2021 17:07 Відповісти
Олексій Володимирович Лелюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 30 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків ) - депутат ВР України кількох скликань, Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного агентства резерву України (грудень 2010 - листопад 2012); член фракції Партії регіонів (з 11.2007), Був членом Комітету з питань фінансів і банківської діяльності (з 12.2007); голова Полтавського регіонального відділення Партії регіонів (з 12.2003). 28 жовтня 2012 року обраний народним депутатом України VII скликання по одномандатному виборчому округу № 149 (Полтавська область) як кандидат від Партії регіонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Член комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки.
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04.09.2021 17:12 Відповісти
Рекордні ціни на газ? А як на рахунок рекордних цін на метал і агропродукцію на світових ринках? Мав би бути баш на баш, але...
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05.09.2021 01:54 Відповісти
чини переводчик)) "як на рахунок" это неправильный перевод для "как насчет"
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05.09.2021 12:11 Відповісти
Ваня, а не пішов би ти на*уй у свої болота.
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05.09.2021 19:47 Відповісти
палишься, кацапчег.
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05.09.2021 20:07 Відповісти
а почему молчит зеленое стадо баранов в КИЕВЕ --- или они не знают что ПОЛТАВЩИНА добывает половину украинского газа и за это жителям области предложили 19.50 грн за куб платить ---- наруководили зеленые дегенераты . а зебуины бегают теперь с валидолом чтобы перейти к другому поставщику . а у многих нет ни здоровья ни ума чтобы перейти . а через месяц отопительный сезон начнется --- зачем устроили этот бардак знает только вова-квартальный
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05.09.2021 07:08 Відповісти
зраду надо разгонять. в кремле кто то очень сильно поплатится, если в Украине будет все хорошо.
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05.09.2021 21:29 Відповісти
Опять какие-то виртуальные игры с мнимыми поставщиками
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05.09.2021 15:34 Відповісти
Полный коллапс в управлении страной. На управление Укрзалізницей немцев зовут, снабжение электрикой и газом населения разваливается, угля на ТЭС минимум... Зеленые академики за работой.
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05.09.2021 23:27 Відповісти
зеленский прокидал своих избирателей,
охметову нужны деньги умасливать жителей дамбаса
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06.09.2021 07:37 Відповісти

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