220 тысяч семей на Полтавщине остались без постоянного поставщика газа, – "Нафтогаз"

ООО "Полтавагаз сбыт", поставляющее ресурс 219 тысячам потребителей Полтавской области, с 1 сентября прекратило осуществлять эти поставки из-за невыполнения требований Кодекса газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины", которое выполняет обязанности поставщика "последней надежды" на рынке газа.

"Согласно правилам поставок природного газа, этих клиентов временно будет обслуживать поставщик последней надежды (ППН, ГПК "Нафтогаз Украины"). Для бесперебойного газоснабжения жители Полтавы и прилегающих районов должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику", – сказано в сообщении.

Как отмечается, это уже второй случай, когда клиенты "Полтавагаз Сбыта" остаются без рыночного поставщика. Так, с марта 2021 года клиенты этой компании уже получали газ от ППН, затем перешли к другому поставщику или вернулись к "Полтавагаз Сбыту".

"Для бесперебойного газоснабжения жители Полтавы и прилегающих районов должны избрать и подключиться к рыночному поставщику. На сегодня в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний", – отмечается в сообщении.

В свою очередь на сайте "Полтавагаз Сбыта" указано, что компания с 1 сентября прекращает поставлять газ населению по фиксированной цене 9,99 грн/куб. м в связи со значительным ростом рыночных цен на газ и отсутствием доступа к ресурсу природного газа местной добычи. В связи с этим бытовым потребителям с 1 сентября газ будет поставлять "поставщик последней надежды" – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В то же время клиентам поставщика предложено заключить месячный контракт по цене сентября 19,8 грн за кубометр.

Как сообщалось, "Газопоставляющая компания "Нафтогаза Украины" установила на сентябрь цену на газ для 500 тыс. потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки). "поставщик последней надежды" обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика.

По данным госреестра, основателем ООО "Полтавагаз сбыт" является АО "Полтавагаз", а бенефициарами указаны Алексей Лелюк и Владимир Лелюк.