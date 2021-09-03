Завтра в центре Киева ограничат движение из-за пробега

По информации Патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на некоторых улицах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, движение будет ограничено по улицам:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкой;

Гаванскому мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской);

Владимирскому спуску (только по направлению улицы Петра Сагайдачного);

Набережному шоссе (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Кроме того, заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет функционировать только на эстакаду. При этом движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому спуску.