Завтра в центре Киева ограничат движение из-за пробега
По информации Патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на некоторых улицах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, движение будет ограничено по улицам:
- Петра Сагайдачного;
- Набережно-Крещатицкой;
- Гаванскому мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской);
- Владимирскому спуску (только по направлению улицы Петра Сагайдачного);
- Набережному шоссе (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);
- Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).
Кроме того, заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет функционировать только на эстакаду. При этом движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому спуску.
Джерело: КГГА
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