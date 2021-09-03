Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых, – Минагрополитики

В Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур – 44,8 млн тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", – заявил Лещенко.

Министр уточнил, что в том числе пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность зафиксирована в Хмельницкой области – 65,2 центнера с гектара. Ячменя намолочено 10,09 млн тонн, лидером является Киевская область – 57,2 ц/га. Гороха – 570 тыс. тонн.

Лещенко добавил также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Глава Минагрополитики также отметил, что уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса – в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Как сообщалось, в 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).