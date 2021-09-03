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Новини
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Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых, – Минагрополитики

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых, – Минагрополитики

В Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур – 44,8 млн тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", – заявил Лещенко.

Министр уточнил, что в том числе пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность зафиксирована в Хмельницкой области – 65,2 центнера с гектара. Ячменя намолочено 10,09 млн тонн, лидером является Киевская область – 57,2 ц/га. Гороха – 570 тыс. тонн.

Лещенко добавил также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Глава Минагрополитики также отметил, что уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса – в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

Как сообщалось, в 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Автор: 

Мінагрополітики (1361) пшениця (179) урожай (518) Лещенко Роман (57)


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Топ коментарі
+22
не будуть миши голоднi.
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03.09.2021 17:29
+9
Слава Украине и её труженикам!
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03.09.2021 19:41
+9
мыши напружились
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03.09.2021 19:59
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не будуть миши голоднi.
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03.09.2021 17:29 Відповісти
"не будуть миши голоднi"

та хліб подешевшає, адже його тепер надлишки?
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05.09.2021 13:32 Відповісти
А хлеб прямо в поле растет?
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05.09.2021 17:05 Відповісти
для охметова и зеленского да,
лохи отпрыгивают
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06.09.2021 08:01 Відповісти
Слава Украине и её труженикам!
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03.09.2021 19:41 Відповісти
Колоссальный урожай: сердце радуется, что Украина мощно и убедительно подтвердила своё почётное название "житницы Европы".
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04.09.2021 05:21 Відповісти
ПАбеда! "А если бы был на моем месте - ну просто дурачок, ну просто с ума поехавший?" Такого урожая не было!

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых, – Минагрополитики - Цензор.НЕТ 3957
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04.09.2021 12:47 Відповісти
мыши напружились
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03.09.2021 19:59 Відповісти
Сказочники))) Цифры среднепотолочные?))) Я уже молчу, что даже в Херсонской области еще тысячи гектар не убраны)
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03.09.2021 21:06 Відповісти
Читать умеешь? Убраны ранние зерновые. О кукурузе, подсолнечнике и пр. поздних культурах речь не идет
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03.09.2021 23:14 Відповісти
Зачем мне читать этот бред, если я своими глазами вижу поля с пшеницей и ячменем))) Вчера только комбайн пригнал домой и прекрасно знаю какая "рекордная" была урожайность))) Сколько полей так и останутся не убранными, так как на них стоит вода... И это при том, что именно у нас уборка начинается еще в средине июНя))) В том году, 15 июЛя, уже комбайны без работы стояли))) И прекрасно знаю, как "рисуются" все эти цифры)))
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04.09.2021 00:09 Відповісти
В Хмельницкой урожай больше,чем в Херсонской и Запорожской?Либо сказки,либо неурожай на самом деле.
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04.09.2021 09:24 Відповісти
Не врожай, а врожайність з гектару.
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04.09.2021 20:48 Відповісти
Ну раз не выгодно продавай бизнес и иди на работу.никто в убыток работать не будет
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04.09.2021 10:23 Відповісти
Что это было?) Где вы увидели такую инфу в моем коменте?)
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04.09.2021 11:11 Відповісти
Кому потрібно "малювати" цифри? Зараз що, теж на політбюро пропісочать за малий врожай???
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04.09.2021 19:29 Відповісти
А кто постоянно врет о всяких "достижениях"? Кто врет что армию сделал боеспособной?) Зачем соврали, что убрали уже весь урожай?) Сейчас вместо политбюро - ОП)))
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04.09.2021 20:24 Відповісти
В Херсонской области на полях вода?
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04.09.2021 23:48 Відповісти
А вы думали, что от не хер делать, 50-40 лет назад, дренажные каналы построили были?) Полтора месяца назад я сам лично чуть комбайном не "утонул", успел выскочить) Несколько дней назад опять попробовал, а ничего там не изменилось) А у знакомого, на полях за 50 км от меня, комбайн уже больше месяца в поле кукует) Вытянуть не могут)
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05.09.2021 07:58 Відповісти
Очень странно, В 20 км от самого Херсона поля сухие что пипец. В стороне между Каховкой и Крымом - там всегда поля были поливные, что просматривается внешним видом даже на гугл карте, таким специфическим видом. То я даже не могу представить где это Вы нашли "болота". Жарило на Херсонщине что пипец, те дожди что были земля впитывала мгновенно, затяжных дождей не было вообще.
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05.09.2021 08:56 Відповісти
И у меня дома сухо что пипец) Второй штык лопаты фиг укопаешь)) А в 10 км, в три стороны, вода стоит) Не везде естественно) А с четвертой Сиваш))) Где возле Херсона есть РОВНЫЕ поля? В Токаревке, где почти ежегодно все смывает нахрен?))) Как раз поливные поля и есть первым источником подтоплений. От Херсона до Каховки, воде негде собираться) С одной стороны сплошные яры, с другой стороны песок) А вот от Каховки и до Геническа, подтопление не такая уже и редкость) Несколько примеров... Возле Геническа нет орошения, да сам Геническ высоко стоит над морем, но всего в 2 км от берега, несколько улиц постоянно затапливает... В районе бывшего Генического аэродрома, около тысячи га, там никогда не было орошения, поля больше времени затоплены, чем их обрабатывают) И там построен дренаж(в Азовское море) Если бы не он, то наверное фиг бы там что и сеяли) Можете открыть карту и там где проходит канал Р-5-1(Генический район), там до сих пор докашивают, так как не могли заехать на поля) А Петровка, Павловка, скорей всего так и бросят не кошенным... Та же картина в Новотроицком районе... И список можно долго продолжать) Как не было дождей?) А Крым от нечего делать тонул?)))
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05.09.2021 10:51 Відповісти
ну затоплено 2-5%, может быть, а летний дождь... так Херсон бывало заливало что по капот воды к примеру на ХБК, а на Шуменском и не слышали о дожде.. Я уже не говорю о расстояниях в 30-50 км. Весной действительно дожди были , но то как говорят "3 дождя в маю, агроном нам по..ю". Ладно, знаю одно, по словам аграриев, урожай в этом году очень хороший. Главное собрать. А то что когда косят, дожди и прочая байда, так это всегда было, есть и будет.
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05.09.2021 12:23 Відповісти
Самогонка.
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05.09.2021 22:55 Відповісти
Згідний. Привозять тонну, приймають десять а рапортують в Київ про 50 тонн. А потім хопа нема зерна -миші з'їли.
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04.09.2021 07:31 Відповісти
Может хоть теперь хлеб станет дещевле щоколада? В этом году какое-то странное увеличение цен на него. Всю мою жизнь хлеб был самым дешёвым питательным продуктом, и на тебе.
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04.09.2021 02:01 Відповісти
Сегодня захожу в магазин, а мой любимый рулет уже на 2 гривны дороже...( С 28 подорожал до 30.50 гр) ... Так вот как выглядит "конец эпохи зубожіння) 🤔
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04.09.2021 17:27 Відповісти
а при шапкокраде он стоил 7.60 грн.
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05.09.2021 00:29 Відповісти
Шапкокрад воровал золотыми батонами ( в прямом смысле), поэтому после себя в бюджете всей страны оставил лишь 108 тыс.грн... И не надо здесь рассказывать о " зеке-хозяйственнике"
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05.09.2021 12:59 Відповісти
я не розказую про " зеке-хозяйственнике", я навів факт. То як його ви сприймаєте - є лише Ваші знання та можливість робити причинно-послідовні висновки.
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05.09.2021 13:12 Відповісти
А хлеб всё дорожает... для украинцев, ибо - "Энергия" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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04.09.2021 07:25 Відповісти
Ну і що нам з того? Знову все зерно вивезуть за кордон, гроші осядуть в офшорах, а у нас хліб подорожчає.
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04.09.2021 08:04 Відповісти
Какое "вывезут", здесь еще не все "мыши" наелись..., а еще подсолнечное масло "мышам" нужно, чтобы "запить "...
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04.09.2021 17:29 Відповісти
Украинское зерно,как русский газ.Богаче олигархи,беднее население.Почему я должен радоваться?
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04.09.2021 09:26 Відповісти
Так орали же что не выгодоно выращивать?нах им дотации выплачивать еще там и так бабла немерено
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04.09.2021 10:21 Відповісти
Коти всієї України, єднайтесь на боротьбу з ненажерними мишами, які можуть зжерти врожай і навіть не лишити посліду!
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04.09.2021 15:21 Відповісти
84 млн т!
А при Кучмі ледь 20-25 збирали.
А найкращий врожай за часів СРСР був здається в районі 50 млн т
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04.09.2021 19:26 Відповісти
Собрали? А теперь запретить вывоз в Германию и ********* . ПУСТЬ ГАЗ ЖРУТ.
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05.09.2021 08:34 Відповісти
И Германия и ********* не экспортируют украинское зерно. Германия только немного кукурузы ввозила в 2019.
********* же вообще экспортирует ещё больше зерна и так как у них бенз и соляра дешевле - является главным конкурентом Украине.
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05.09.2021 13:36 Відповісти
Ой не к добру это. "Древняя" украинская примета гласит "Рекордный урожай зерновых - к рекордным ценам на хлеб"
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05.09.2021 13:32 Відповісти
Хорошо, что я бросил употребление данного продукта.
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05.09.2021 17:28 Відповісти
Наімося від пуза
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05.09.2021 21:10 Відповісти
Украина должна по всем возможным продуктам рекордный урожай делать с лучшей землей в мире.
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05.09.2021 23:34 Відповісти
Теперь еще хлеб подорожает
И в ''аграриев'' рекордный навар
А что в гондурасе хлеб подорожал
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06.09.2021 09:09 Відповісти
Рекорди дрібнішають як і самі преЗеденти! В 1994 в Україні зібрано 54 млн. тон зерна ранніх зернових - тоді говорили "рекордний врожай". 2010 року (приблизно, але точно при Янику) 50 млн т. - "рекордний врожай". При сцикливому 44 млн.т. - "рекордний врожай". От тільки "рекордно низький"!
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06.09.2021 10:13 Відповісти
Только не Украина собрала, а разные барыги местные и международные корпорации, которые используют земли Украины для зарабатывания денег.
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06.09.2021 11:35 Відповісти

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