Еврокомиссия и AstraZeneca урегулировали спор о срыве сроков поставок вакцин

Европейский Союз и британско-шведский фармацевтический концерн AstraZeneca достигли внесудебного соглашения в деле о недопоставке 50 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

По ее словам, договоренность включает в себя обязательство компании поставить странам Евросоюза весь объем вакцины в соответствии с ранее заключенными контрактами.

В свою очередь в концерне AstraZeneca уточнили, что соглашение предусматривает поставку 135 млн доз вакцины AstraZeneca во второй половине 2021 года, из них 60 млн до конца третьего квартала и 75 млн – до конца четвертого.

До конца марта 2022 года концерн обязуется поставить Евросоюзу еще 65 млн доз препарата. Тем самым он выполнит предусмотренные контрактами обязательства по поставке ЕС в общей сложности все 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В заявлении концерна также отмечается, что стороны договорились прекратить судебное разбирательство.

Как сообщалось, в мае Еврокомиссия подала иск в суд к британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за нарушение договора на поставку вакцины от коронавируса.

Основанием для подачи иска стало то, что из-за производственных проблем AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила в ЕС только 30 млн доз вакцины вместо обещанных 120 млн. При этом AstraZeneca не ограничивала поставки вакцины в Великобританию.

Первое судебное заседание по делу должно было состояться в конце сентября.