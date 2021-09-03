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Украинцы вывели за границу с начала года $565 миллионов, – Нацбанк

Украинцы вывели за границу с начала года $565 миллионов, – Нацбанк

Украинцы с начала года перевели за рубеж с помощью е-лимитов $565 млн.

Об этом директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин сообщил в ходе Украинского финансового форума, передает Интерфакс-Украина.

"Если в 2019 году объем выведенных средств составил $200 млн, в 2020 году он составил $420 млн, то в 2021 году видим с начала года $565 млн", – рассказал глава департамента НБУ.

По словам Лупина, самими активными в покупке иностранных ценных бумаг являются физлица. В частности, они выводят за рубеж три четверти от общей суммы переводов, а юрлица – 25%.

Он отметил, что половина физлиц направляет выведенные деньги на покупку иностранных ценных бумаг, вторая половина – на пополнение собственных счетов, вероятнее всего, также под покупку ценных бумаг.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины (НБУ) повысил е-лимит инвестиций за границу для физических лиц со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год. Тогда же НБУ сообщал, что в 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро, что меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.

Возможность легального перечисления средств за границу для физлиц в рамках е-лимита появилсь в феврале 2019 года, когда вступил в силу новый закон о валюте. Среди прочего, законом была отменена необходимость получать индивидуальные лицензии на переводы средств за границу. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина
валюта (2162) НБУ (9265)


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Ахметов и другие олигархи каждый год выводят каждый год по несколько миллиародв долларов через продажу своей продукции по себестоимости в офшор(а уже потом офшор продает продукцию по реальной цене-таким образом не нужно платить налог на прибыль в Украине). А то что физлица вывели менее миллиарда-это мелочи
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03.09.2021 18:29 Відповісти
Українці це Суркіси,АхМєтови,колоПомийські,пінчуки?
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03.09.2021 18:37 Відповісти
Термин же придумали, не просто лимит, а "е-лимит"! Дегетализация однако..
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03.09.2021 21:34 Відповісти
надо выводить, а то голодные мусора с гетьманцевым жрать хотят
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04.09.2021 02:19 Відповісти
Юмористы ****
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04.09.2021 08:17 Відповісти

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