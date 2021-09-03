Собственник "Монделис Украина" покупает производителя круассанов 7DAYS

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил нидерландской компании Mondelēz Nederland Services B.V. разрешение на покупку греческой компании Chipita Global S.A., которая поставляет в Украину упакованные круассаны под брендом "7DAYS".

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 2 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, Mondelēz производит и реализует в Украине упакованную выпечку и пирожные, сладкое печенье, соленые снеки (крекеры), шоколад и шоколадные батончики, а также импортирует и реализует жевательные резинки, конфеты, а также реализует картофельные чипсы. Ее продукция представлена в Украине такими брендами как "Барни", Milka, Belvita, Oreo, TUC, Picnic, Korona (в том числе Max Fun), чипсы "Люкс", жевательные резинки Dirol и HALLS и конфеты HALLS.

В свою очередь Chipita Global осуществляет поставки упакованных круассанов, пирожных и другой преимущественно хлебобулочной и снековой продукции под брендами 7DAYS, Chipicao и Fineti.

Mondelēz Nederland Services B.V. входит в состав транснациональной компании Mondelez International – одного из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, работающего более чем в 160 странах.

Бизнес Mondelez в Украине представлен ЧАО "Монделис Украина". В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".

С 2003 года "Монделис Украина" руководит развитием бизнеса на рынке Молдовы, с 2005 года – на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана, а с 2008 года – также на рынках Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

Chipita Global работает более чем в 30 странах и является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий и снеков в мире.