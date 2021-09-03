Нацбанк приостановил действие лицензий двух страховых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем страховых компаний меры воздействия за ряда нарушений, в том числе приостановил действие лицензий двух из них.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 сентября, передает пресс-служба регулятора.

В частности, меры воздействия применены к АО "СК "Надия", ОДО "СК "Союз-Днепр" и ОДО СК "Ю.Эс.Ай".

Как отмечает Нацбанк, у всех трех страховщиков неудовлетворительное финансовое положение. При этом на протяжении длительного времени они не соблюдали норматив достаточности платежеспособности и достаточности капитала, а также другие обязательные финансовые нормативы и требования законодательства, что создает угрозу несостоятельности поглотить риски, связанные со страховой деятельностью.

В частности, в отношении СК "Надия" применена мера воздействия в виде временной приостановки действия лицензии, поскольку страховщик не выполнил предыдущую меру воздействия и не устранил нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала в срок до 30 июня 2021 года. Нарушение страховщиком этого норматива длится более двух с половиной лет, отмечают в НБУ.

АО "СК "Надия" осуществляет деятельность по страхованию жизни. В первом полугодии 2021 года собрало 730 тыс. грн страховых платежей, выплатило 268 тыс. грн страховых выплат. Доля рынка компании в первом полугодии составила 0,007%.

Читайте также: Три компании пополнили финансовый рынок Украины, – Нацбанк

Нацбанк также временно приостановил лицензии ОДО СК "Союз-Днепр" за невыполнение предыдущей меры воздействия и не устранение нарушения норматива платежеспособности в установленный срок. Нарушение страховщиком этого норматива длится более года. Он также не провел обязательный аудит годовой финотчетности за 2020 год и не предоставил его Нацбанку.

СК "Союз-Днепр" специализируется на рисковом страховании, в первом полугодии 2021 года собрала 1,9 млн грн страховых платежей, выплатила 122,5 тыс. грн страховых выплат. Доля рынка компании в первом полугодии – 0,01%.

Кроме того, НБУ применил к ОДО "СК "Ю.Эс.Ай" меру воздействия в виде обязательства устранить нарушения. Нацбанк в апреле уже применял к страховщику меру воздействия и временно приостановил действие лицензий, но страховщик не выполнил эту меру воздействия и не устранил нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала в срок до 3 июня 2021 года.

Регулятор отмечает, что СК "Ю.Эс.Ай" продолжает нарушать: требование к платежеспособности относительно превышения фактического запаса платежеспособности над расчетным нормативным запасом платежеспособности, норматив платежеспособности и достаточности капитала, норматив рискованности операций. Компания также допустила ряд других нарушений.

Отмечается, что в первом полугодии 2021 страховщик собрал 429,2 млн грн страховых платежей и выплатил 97,1 млн грн страховых выплат. Доля компании на рынке в первом полугодии – 0,6%, а на рынке ОСАГО – 2,2%.

Все указанные решения о применении мер воздействия вступают в силу 6 сентября. Устранить нарушения компании должны до 6 октября 2021 года.