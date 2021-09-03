Молдавская авиакомпания решила заменить "Белавиа" для полетов из Киева в Москву

Молдавский лоукостер Flyone открыл продажу авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой с короткими пересадками в Кишиневе.

Таким образом Flyone планирует занять на этом направлении нишу белорусской "Белавиа", которой запретили полеты в Украину с мая, отмечает отраслевое издание avianews.com.

В частности, молдавская авиакомпания планирует запустить собственные регулярные рейсы Киев-Кишинев с 1 ноября с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Новый маршрут в Украину идеально стыкуется с собственными рейсами Flyone из Кишинева в московский аэропорт "Внуково".

Так, путь из Киева в Москву с учетом часовой пересадки в столице Молдовы займет 3 часа 50 минут, время в пути по дороге обратно составит 3 часа 40 минут.

Flyone уже продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев – от 98 евро.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

Напомним, с 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено.