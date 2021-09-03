Минфин готов выпустить облигации с привязкой к инфляции

Министерство финансов готово выпустить облигации с привязкой их доходности к инфляции при условии наличия достаточного спроса на них.

Об этом правительственный уполномоченный по вопросам управления долга Юрий Буца сообщил на Украинском финансовом форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Если готовы купить (в эквиваленте, – ред.) на $1 млрд с инфляционной привязкой, готовы подумать", – сказал Буца.

В то же время он высказал мнение, что украинские частные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании пока не готовы сформировать такой спрос.

При этом Буца отметил, что "короткие" бумаги с привязкой к инфляции не стоит выпускать.

Правительственный уполномоченный также уточнил, что в рамках сокращения числа выпусков на рынке для увеличения ликвидности их число сократилось с более чем 500 до 48, и Минфин по "коротким" бумагам ставит целевой минимальнывй объем 10 млрд грн, а по более "длинным" – около $1 млрд.

Комментируя возможность выпуска гособлигаций с привязкой к индексу UONIA (украинский индекс межбанковских ставок овернайт), Буца сказал, что в Минфине еще не достаточно знакомы с этим индексом и изучают его. Он подчеркнул, что это должен быть индекс, вызывающий доверие и защищенный от возможности манипуляций.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий на форуме отметил, что необходимо вести диалог о выпуске бумаг с плавающими ставками.

"Вопрос по облигациям, привязанным к UONIA, имеет рациональность", – отметил Гелетий.

Напомним, в истории Украины Минфин уже выпускал ОВГЗ с привязкой к инфляции, в частности, такие бумаги на 145,2 млрд грн были выпущены в 2017 году в рамках репрофайлинга ОВГЗ в портфеле Нацбанка. Однако на рынке в настоящее время такие бумаги отсутствуют.