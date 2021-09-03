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Новини
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Стал известен размер инвестиций в "Метинвест Политехнику"

Стал известен размер инвестиций в

Группа компаний "Метинвест" инвестирует в строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" в Мариуполе 30 миллионов евро.

Планируется, что новое учебное заведение примет первых студентов уже в сентябре 2022 года, пишет УНИАН.

"Метинвест" объявил о начале строительства университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза в июле.

Университетский комплекс расположится в центре города. На участке площадью около 3,5 гектара в 2022 году планируется построить всю необходимую для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктуру – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

В компании отмечали, что для этого вуз уже получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук.

На этом же участке появится 6-этажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная.

Кроме того, в университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, концепция которого сейчас разрабатывается.

Как сообщалось, в марте группа компаний "Метинвест" открыла в Мариуполе университет "Метинвест Политехника" для молодежи, которая хочет получить инженерно-технические профессии, востребованные в украинской промышленности. Сейчас в новом вузе повышают квалификацию сотрудники "Метинвеста".

Сейчас продолжает формироваться штат университета, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук. Для преподавания в вузе также привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста". В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

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Топ коментарі
+2
Сомневаюсь, что наберут студентов для учебыи последующей работы в Метинвесте.
Очень низкие зарплаты и очень часто низкая квалификация руководящего персонала...
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03.09.2021 21:58
+1
зато БоблоМойский построил еврейский центр «Менора» (общая площадь = 50 000 м²)
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03.09.2021 18:45
+1
По данным регионального канцер-реестра Запорожского областного клинического онкологического диспансера, в 2018 году эти показатели были одними из самых высоких в Украине. Количество первичных больных в области за прошлый год составила 6056 человек (2017 г. - 5987). Показатель заболеваемости увеличился на 2,0% с 379,1 до 386,7 на 100 тыс. населения, среди сельского населения - с 314,4 до 317,8. Данные 2018 года, на данный момент ситуация значительно хуже. Статистика просто не ведется, либо скрывается. В Запорожье практически нет семей в которых кто либо так или иначе не пострадал от рака. Вот что нужно знать о "Смертьинвесте"
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03.09.2021 20:18
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зато БоблоМойский построил еврейский центр «Менора» (общая площадь = 50 000 м²)
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03.09.2021 18:45 Відповісти
яка жирна пральна машина
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03.09.2021 19:11 Відповісти
По данным регионального канцер-реестра Запорожского областного клинического онкологического диспансера, в 2018 году эти показатели были одними из самых высоких в Украине. Количество первичных больных в области за прошлый год составила 6056 человек (2017 г. - 5987). Показатель заболеваемости увеличился на 2,0% с 379,1 до 386,7 на 100 тыс. населения, среди сельского населения - с 314,4 до 317,8. Данные 2018 года, на данный момент ситуация значительно хуже. Статистика просто не ведется, либо скрывается. В Запорожье практически нет семей в которых кто либо так или иначе не пострадал от рака. Вот что нужно знать о "Смертьинвесте"
показати весь коментар
03.09.2021 20:18 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения уверяет, что до 40% случаев заболеваний раком можно предотвратить, избегая известных канцерогенов, например, табачного дыма.
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04.09.2021 06:29 Відповісти
Сомневаюсь, что наберут студентов для учебыи последующей работы в Метинвесте.
Очень низкие зарплаты и очень часто низкая квалификация руководящего персонала...
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03.09.2021 21:58 Відповісти
гнида охметов с ЗеПре ограбили лохов и теперь из дамбасятины
будут ледей делать для нужд ублюдочного Метинвеста ?
типа бандит дамбаса меценат и благодетель ...
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04.09.2021 02:24 Відповісти
СМЕРТЬИНВЕСТ
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04.09.2021 02:25 Відповісти
Вот спрашивается, что плохого, что строится новый институт для молодежи с общежитием. Очень светлая новость. В предфронтовом городе кипит мирная жизнь. Но злобные люди и тут умудряются найти что- то плохое. Ну вот как так у вас получается?
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04.09.2021 06:17 Відповісти
А что особо хорошего?Мариупольское ватное быдло будет слушать преподов с Португалии и Германнии в 100 этажном корпусе архитектора голландаца Хиропупа, но оплачивать это техническое, узко прикладное образование антиукраинских рабов Ахметова будет ни Ахметов, а мы с вами особенно в отопительный сезон
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04.09.2021 07:30 Відповісти
ага, кипит, выгнали из Украины миллионы на заработки,
чтобы жителям дамбаса веселее жилось
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04.09.2021 08:05 Відповісти

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