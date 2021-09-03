Стал известен размер инвестиций в "Метинвест Политехнику"

Группа компаний "Метинвест" инвестирует в строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника" в Мариуполе 30 миллионов евро.

Планируется, что новое учебное заведение примет первых студентов уже в сентябре 2022 года, пишет УНИАН.



"Метинвест" объявил о начале строительства университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза в июле.



Университетский комплекс расположится в центре города. На участке площадью около 3,5 гектара в 2022 году планируется построить всю необходимую для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктуру – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.



В компании отмечали, что для этого вуз уже получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.



Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук.



На этом же участке появится 6-этажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная.



Кроме того, в университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, концепция которого сейчас разрабатывается.



Как сообщалось, в марте группа компаний "Метинвест" открыла в Мариуполе университет "Метинвест Политехника" для молодежи, которая хочет получить инженерно-технические профессии, востребованные в украинской промышленности. Сейчас в новом вузе повышают квалификацию сотрудники "Метинвеста".



Сейчас продолжает формироваться штат университета, в котором уже 11 докторов и 22 кандидата наук. Для преподавания в вузе также привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста". В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.