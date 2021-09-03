Запасы газа в хранилищах превысили 18 миллиардов кубометров, – "Нафтогаз"

По состоянию на 1 сентября а подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 18,16 млрд куб. м газа, что составляет 58,7% их общей вместимости и соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

Об этом сообщает департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашим внутренним планам запасы газа должны быть еще больше", – отметил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В целом к началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд куб. м газа в ПХГ, чего должно хватить для стабильного прохождения отопительного сезона даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, столкнувшихся с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

В "Нафтогазе" уточнили, что сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" хранится 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или, остаются в ПХГ", – заверил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.