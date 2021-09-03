Минфин может снизить план по размещению облигаций госзайма, – уполномоченный

Государственный бюджет в настоящее время перевыполняется по доходам и не выполняется по расходам примерно на 100 млрд грн, поэтому государственные внутренние заимствования могут быть ниже запланированных.

Об этом правительственный уполномоченный по вопросам управления долга Юрий Буца сообщил на Украинском финансовом форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Три дня назад был бездефицитный бюджет. Надо ли нам (выпуск ОВГЗ еще на) 100 млрд грн, мы еще не знаем", – сказал уполномоченный по госдолгу.

Буца подчеркнул, что Минфин не хочет лишних заимствований в условиях, пока нет ясности, насколько будут выполнены расходы от запланированных. В то же время он отметил, что Минфин будет ритмично выходить на рынок.

Правительственный уполномоченный также напомнил, что в конце минувшего года Минфину удалось оперативно привлечь необходимую сумму для финансирования расходов, и выразил уверенность, что, в случае потребности, это удастся сделать и в этом году.

Комментируя ситуацию на рынке, Буца добавил, что после летних каникул спрос уже появляется, однако Минфин намерен продолжать ограничивать предложение "коротких" бумаг, тем самым также подталкивая развитие вторичного рынка.

Как сообщалось, по данным Минфина на 1 сентября, в общий фонд госбюджета за январь-август 2021 года поступило 700 млрд грн, что на 4,1% или на 27,7 млрд грн больше плана. В то же время расходы составили 717,1 млрд грн, что на 8,4% меньше росписи, что позволило сократить текущий дефицит общего фонда госбюджета до 13,3 млрд грн.

С учетом поступлений в спецфонд государственный бюджет в январе-августе 2021 года сведен с дефицитом 6 млрд грн.