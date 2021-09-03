"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую газовую скважину на Харьковщине

Государственное АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую разведочную скважину на Шоссейной площади в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба компании, новая скважина уже дает 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Шоссейная площадь – это перспективный участок с объемом запасов более 3 млрд куб м газа, исследования которого продолжаются.

Новая скважина на Шоссейной площади имеет глубину 4150 м. Для увеличения показателей специалисты "Нафтогаза" провели операцию по гидроразрыву пласта.

В компании отмечают, что новая скважина в очередной раз подтвердила высокий потенциал площади и сейчас планируется ее перевод из статуса "гринфилда" в статус "браунфилда".

В целом с 2014 года, когда компания получила специальное разрешение на Шоссейный участок, на нем было пробурено уже 10 скважин, из которых добыто 253 млн куб. м газа. Участок граничит с Западно-Сосновским месторождением, перспективы которого уже были доказаны ранее.

"Наращивание запасов от новых участков – это наш приоритет. Шоссейная площадь – один из топ-10 самых перспективных "гринфилдов" в нашем портфеле, на которых мы делаем особый фокус. По каждой из таких площадей мы закрепили мультифункциональную команду и интенсифицируем современные полевые исследования. Такой подход даст нам возможность нарастить на упомянутых участках до 40 млрд куб. м газа", – отметил заместитель директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" по разведке и разработке месторождений Санжар Жаркешов.

Как сообщалось, по итогам работы в январе-августе текущего года "Укргаздобыча" добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе в августе добыча газа составила 1,15 млрд кубометров, что на 5% или 48,5 млн куб. м меньше показателя аналогичного периода прошлого года.