Зеленая генерация Ахметова снизила выручку из-за курсовой разницы
Выручка компании ДТЭК ВИЭ бизнесмена Рината Ахметова за первое полугодие 2021 года сократилась на 6,3% – до 3,8 млрд грн.
Об этом свидетельствую данные о финансовых результатах компании.
Долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед компанией достиг 3,16 млрд грн, из которых 2,54 млрд просроченный долг еще с начала 2020 года.
За счет укрепления национальной валюты чистая прибыль ДТЭК ВИЭ составила 2,5 млрд грн. Это произошло из-за снижения убытка по курсовым разницам на 2,7 млрд грн.
За отчетный период электростанции ДТЭК ВИЭ снизили отпуск электроэнергии на 20%.
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