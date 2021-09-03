Нацбанк приостановил все лицензии девяти финансовых компаний

Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении девяти финансовых компаний – временно остановил все лицензии из-за неподачи отчета независимого аудитора за 2020 год.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк в конце июля этого года составил акты о правонарушениях за непредставление финансовыми компаниями отчета независимого аудитора 2020 года. Однако ряд финансовых компаний такое нарушение не устранили по состоянию на начало сентября. Именно поэтому регулятор применил меры воздействия к:

ООО "Финансовая компания "Аверон";

ООО "Финансовая компания "Вельвичия";

ООО "Финансовая компания "Монтале";

ООО "Солфин";

ООО "Манитекс Капитал";

ООО "Финансовая компания "Планета финансов";

ООО "Финансовая оферта";

ООО "Финанс Смарт Групп";

ООО "Финансовая компания "Юкрейн Саншайн Финтех Ко.Лтд".

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 6 сентября.

С указанной даты и до принятия Национальным банком решения о возобновлении действия лицензий вышеупомянутые компании теряют право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии и действие которых временно приостановлено;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, которые имеют следствием увеличение их обязательств перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии.

"В то же время обращаем внимание, что временное приостановление лицензий не отменяет обязанности финансового учреждения выполнять свои обязательства по ранее заключенным договорам", – подчеркивают в НБУ.

Компаниям, в которых применены меры воздействия, необходимо устранить нарушения и представить Национальному банку отчет независимого аудитора за 2020 год до 4 октября.

Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

В то же время Национальный банк с 6 сентября возобновил лицензию на предоставление финансовых услуг ПО "Ломбард Бычков и Шешуков", поскольку финансовое учреждение устранило нарушение в виде неподачи финансовой отчетности за первый квартал 2021 года.