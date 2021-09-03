Нацбанк выкупил на межбанке за неделю $150 миллионов

Национальный банк за период с 30 августа по 3 сентября выкупил на межбанковском валютном рынке $159 млн, тогда как продал – $7 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $15 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $144 млн – по единому курсу. В то же время все $7 млн регулятор продал по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,54 млрд, продал – $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни незначительно снизился – с 26,9290 грн/$ в начале недели до 26,9298 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 3 сентября.

Как сообщалось, Национальный банк за короткую неделю с 25 по 28 августа продал на межбанковском валютном рынке $20,5 млн.

При этом за период с 16 по 20 августа НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $118 млн. Неделей ранее, с 9 по 13 августа, Нацбанк выкупил на межбанке $25,5 млн.