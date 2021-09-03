Фонд госимущества выставил на приватизацию завод по переработке алмазов

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию уникальное предприятие по переработке алмазов – АО "Винницкий завод "Кристалл".

Как сообщает пресс-служба Винницкой областной госадминистрации, аукцион по приватизации 100% акций завода должен состояться 1 октября.

Стартовая цена объекта составляет 89,9 млн грн.

Согласно сообщению, новый владелец получит технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.

"Здесь не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия. Соответственно, завод может обеспечить полный цикл алмазопереработки – от сырья до готового продукта для отечественного и мирового рынка. На сегодня Винницкий завод "Кристалл" производит более 5000 моделей ювелирных украшений", – отмечается в сообщении.