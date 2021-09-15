Суд признал банкротом Алчевский коксохимический завод ИСД

Хозсуд Луганской области 9 июля признал банкротом ПАО "Алчевский коксохимический завод" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Инициатором процедуры банкротства выступила компания "Индумент С.А." (Indumet S.A.). Сначала суд признал ее кредиторские требования на 10,17 млрд грн, а потом еще на 16,4 млрд грн.

Реестр требований кредиторов завода включает требования на общую сумму 52,6 млрд грн.

Среди признанных судом кредиторских требований – в том числе "маргит Холдингс Лимитед" на 15,14 млрд грн и требования "Индумет Лимитед" на 9,53 млрд грн и 1,36 млрд грн (последняя сумма – как обеспеченное залогом имущество должника).

Напомним, "Алчевский коксохимический завод" расположен на оккупированной Россией территории Донбасса. Предприятие входит в корпорацию "ИСД".

По данным СМИ, "Алчевский металлургический комбинат" (АМК) в Луганской области, находящийся на подконтрольной пророссийским боевикам территории Украины и входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), перешел под управление компании скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко "Внешторгсервис".