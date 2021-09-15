Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 800 миллионов

В течение недели, с 13 по 17 сентября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 809,78 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 508,47 млн грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитами, на 289,44 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также дебиторская задолженность будет торговаться за 11,74 млн грн, а ценные бумаги – 130 тыс. грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО АКБ "Капитал" – на 288,8 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 236,92 млн грн;

АО АКБ "Аркада" на общую сумму 217,64 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов АО "Родовид банк", АО "Златобанк", ПАО "КБ "Премиум", ПАО "Банк Камбио" и АО "ВТБ Банк".