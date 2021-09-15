"Хмельницкгаз" бесплатно заменил 3 тысячи бытовых счетчиков газа с начала года

АО "Хмельницкгаз" совместно с государственным предприятием "Хмельницкстандартметрология" за восемь месяцев 2021 года осуществили плановую поверку 22 тыс. бытовых счетчиков газа. Из них – 7,5 тыс. приборов учета признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза", среди причин несоответствия технически-метрологическим требованиям: признаки коррозии корпуса, износ комплектующих, истечение сроков эксплуатации, отрицательное влияние внешней среды и температурных перепадов.

Отмечается, что сейчас в соответствии с требованиями, неисправные счетчики подлежат замене, осуществляемой АО "Хмельницкгаз" за счет тарифа на распределение газа.

"Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она проводится полностью на средства АО "Хмельницкгаз", ведь входит в тариф на распределение, утверждается государственным регулятором НКРЭКУ. В то же время, и замену счетчиков, которые не прошли плановую периодическую поверку, также осуществляет газораспределительная компания за средства тарифа, что не создает дополнительной финансовой нагрузки на потребителей", – отметил технический директор компании Дмитрий Дидыч.

В пресс-службе доьавили, что в текущем году на приобретение и замену индивидуальных счетчиков, в тарифе для "Хмельницкгаза" НКРЭКУ выделено более 15 млн грн. Данные средства заложены на замену более 8 тыс. узлов учета. Кроме того, счетчики, которые устанавливаются газораспределительной компанией – сертифицированы и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям законодательства.

Отмечается, что сейчас сервисный центр "Хмельницкгаза" и представители "Хмельницкстандартметрологии" ежедневно поверяют около 150 счетчиков газа. Процесс поверки является бесплатным для клиентов, оперативным и удобным, ведь предварительно согласовывается дата и время выполнения работ.

В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа непроверенный по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, – то показания счетчика считаются недействительными. А расчеты за потребленный газ проводятся по предельным нормам потребления.