Минэкономики оценило рост ВВП за семь месяцев в 2,1%
Минэкономики констатировало, что рост ВВП Украины по итогам января-июля 2021 года составил 2,1%. Источник: https://biz.censor.net/n3277928
Об этом свидетельствует июльский обзор экономической активности от Министерства экономики.
"В январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021 года, падение на 6,6% за январь-июль 2020 года соответственно), ВВП – на 2,1% (на 1,7% за шесть месяцев 2021 года, падение на 6,1% за семь месяцев 2020 года, по оперативным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале 2021 года составил 5,4%)", – говорится в обзоре.
По данным Минэкономики, росту ВВП за указанный период способствовали промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительная отрасль.
В то же время рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на 4% является частота, длительность и уровень жесткости возможных новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры ключевых сырьевых рынках, а также полноценный запуск "Северного потока-2", который может сказаться на отклонении от ожидаемых показателей транзита.
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