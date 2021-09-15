"Укрзализныця" запустит новый региональный поезд из Киева на Кировоградщину

АО "Укрзализныця" с 5 октября назначает региональный поезд №795/796 Киев-Гайворон (Кировоградская область).

Как сообщает пресс-служба компании, в течение нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на этом маршруте и примет решение относительно дальнейшего его движения.

Поезд будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресениям. Из столицы он будет отправляться в 14:41 и прибывать в Гайворон в 00:11.

В обратном направлении этот поезд будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам. Отправление – в 01:10 с прибытием в Киев в 10:52.