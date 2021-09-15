Правоохранители задержали на взятке в $12 тысяч трех налоговых милиционеров

Под руководством Офиса генерального прокурора во время получения взятки были задержаны инспектор сектора предотвращения и обнаружения коррупции управления кадрового обеспечения, старшего оперуполномоченного Управления борьбы с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в Киеве, а также старшего следователя в ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранители, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от руководителя субъекта хозяйственной деятельности $12 тыс. за исключение предприятия из перечня рисковых предприятий в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и непроведение следственных действий.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.