Правоохранители задержали на взятке в $12 тысяч трех налоговых милиционеров
Под руководством Офиса генерального прокурора во время получения взятки были задержаны инспектор сектора предотвращения и обнаружения коррупции управления кадрового обеспечения, старшего оперуполномоченного Управления борьбы с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в Киеве, а также старшего следователя в ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, правоохранители, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от руководителя субъекта хозяйственной деятельности $12 тыс. за исключение предприятия из перечня рисковых предприятий в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и непроведение следственных действий.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
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